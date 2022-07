Do Čech mají přijít bouřky. Déšť by mohl pomoci hasit požár u Hřenska

Výstraha před silnými bouřkami Českého hydrometeorologického ústavu platí od páteční třinácté hodiny pro Prahu a Středočeský, Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj, pro západ Vysočiny a Pardubického kraje a pro Ústecký kraj.

Bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru kolem sedmdesáti kilometrů za hodinu. Vítr v bouřkách by podle Karase požár u Hřenska komplikovat neměl. „Kdyby bylo horko, svítilo slunce a k tomu foukal silný vítr, to by byla komplikace, ale vzhledem k tomu, že vítr by měl foukat v bouřkách s deštěm, tak by problém být neměl,“ uvedl.

V Národním parku České Švýcarsko hoří od neděle. Požár tam zasáhl rozlohu zhruba dvanáct set hektarů. Z ohrožených obcí už muselo odejít kolem pěti set lidí. Na místě bylo v posledních dnech několik set hasičů.