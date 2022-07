Na Modravě otevřeli staronový most, místo ze smrku je z modřínu

Starý most byl ze smrku a vydržel asi dvacet let. Ten nový je už z modřínu, jde ale o přesnou repliku původního přemostění z doby, kdy se na Šumavě ještě plavilo dřevo. „Proporce mostu se zvětšily, trámy jsou větší než původní. Předpokládáme, že most vydrží déle než dvacet let, jak tomu bylo u mostu původního,“ sdělil mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvrořák.

Oprava mostu vyšla na 6,7 milionu korun, což je o milion víc, než byl původní plán. Ke zdražení stavby došlo kvůli vyšším cenám materiálu.

Rušný most uprostřed národního parku

Vysoké teploty, které v Česku panují v posledních dnech, lákají k novému mostu spoustu turistů i cyklistů. Most je totiž součástí cyklostezky z Rokyty na Modravu. Během oprav museli cyklisté před mostem sesednout a jít po stezce pro pěší nebo po silnici.