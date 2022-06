Muž obviněný ze zastřelení ženy na úřadu práce u soudu prohlásil, že je nevinný, a odmítl vypovídat

„Já si myslím, že to byla zkratka,“ řekla novinářům ke Dvořákově prohlášení o nevině jeho advokátka Soňa Adamová. „Po rozhovoru s ním jsem přesvědčena, že to stále je vysoce inteligentní člověk. Nebylo to myšleno tak, že mohu někoho zastřelit a musí být shledána moje nevina,“ vysvětlovala.

Podle obhájkyně by se měla řešit mužova příčetnost

Právnička zná Dvořáka čtyři roky, dříve ho zastupovala v občanskoprávních sporech. „V té době na mě působil jako velice slušný člověk s rozhledem, se znalostmi jazyků, prostě velice dobrým dojmem,“ popsala. Podle ní se před jeho loňským počínáním „setkalo více okolností“, o kterých Dvořák věří, že jsou pro něj polehčující. „Je přesvědčen, že okolnosti byly tíživé. I já sama si kladu otázku, zda byl můj klient plně příčetný, když to jednání spáchal,“ naznačila další směřování obhajoby.

Doplnila, že na Dvořákovu příčetnost není vypracovaný žádný znalecký posudek. „Překvapilo mě to. Záleží na klientovi, jestli se bude chtít tomuto podřídit. Je to v jeho prospěch jednoznačně. Já mu to budu doporučovat, ale on se rozhodne sám,“ řekla k případnému znaleckému zkoumání mužova duševního stavu.

Dvořák dříve pracoval jako letecký konstruktér a podle advokátky vnímá svou někdejší kolegyni jako původkyni jeho výpovědi ze zaměstnání. Obžaloba uvádí, že si na tuto ženu loni 25. června počíhal a vychrstl na ni kyselinu, kterou si přivezl na kole v termohrnku. Napadená strávila po útoku tři týdny na popáleninové klinice a podstoupila několik operací.