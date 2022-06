Při natáčení Atentátu málem přišel o oko. Fotku Kubiše nosil Rudolf Jelínek stále u sebe

Scény v kryptě se natáčely v barrandovských a hostivařských ateliérech, které bylo možné zaplavit vodou. „To byla přesná kopie toho kostela, protože tam nebylo možné aplikovat postřely, což ateliér umožňoval. Ateliér číslo 4 byl v podstatě bazénem, protože tam museli hasiči stříkat vodu, aby parašutisty vyplavili. To v reálném prostředí nešlo, jen v ateliéru. Málem jsme se topili, voda byla studená, ale vyvolávalo to v nás pocity, které asi měli ti skuteční parašutisté,“ vzpomíná Jelínek.

Režisér nechal ztrojnásobit nálož

Vrací se i k nebezpečné scéně s výbuchem Heydrichova auta. „Režisérovi se ten efekt výbuchu zdál slabý, tak dal zesílit nálož. Když ji ztrojnásobili, střepina z nálože letěla těsně kolem mého pravého oka a zasekla se do sloupu, který byl za mnou. Mohlo se to doslova opakovat tak, jak se to stalo ve skutečnosti. Stačilo pár centimetrů a mohl jsem přijít o oko.“

Herec přiznává, že od války, kdy se museli s rodiči v Kutné Hoře ukrývat ve sklepě před bombardováním, nemá výbušniny a zbraně rád. „Ačkoliv jsem to dostal často do ruky a musel s tím nakládat, zbraně a výbušniny byly moje rekvizity,“ říká.