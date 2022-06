Na Plzeňsku by měly dalších deset let jezdit České dráhy

Osobní vlaky v obou oblastech dnes provozují České dráhy a mělo by to tak zůstat i dalších deset let. „Teď zveřejníme záměr uzavřít smlouvu přímým zadáním s Českými drahami. Případné námitky lze podat deset dnů po zveřejnění,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek (STAN).

Podle něj bude moci kraj uzavřít smlouvu s ČD až po polovině října. Důvodem je, že původně vyhlásil v obou oblastech výběrové řízení na dopravce, notifikované u EU, které ale nakonec kvůli vysoké ceně zrušil a šel cestou přímého zadání. „Museli jsme proto změnit notifikaci na přímé zadání, na což se musí čekat rok. Takže podepsat smlouvu můžeme až po 15. říjnu, kdy uběhne rok od změny notifikace,“ vysvětlil Čížek.

Konečné znění smlouvy bude podle mluvčí kraje Heleny Frintové ještě schvalovat zastupitelstvo. „Uzavřením této přímé smlouvy dosáhne kraj oproti předchozí neúspěšné veřejné soutěži desetileté úspory ve výši více než půl miliardy korun,“ uvedla.

České dráhy nabídly velký podíl nových vlaků

Podle Čížka zájemci upravovali nabídky a cenu výrazně sblížili. A sblížily se také právní požadavky, uvedl. Kraj se podle něj rozhodoval strategicky, tedy zda jít do starších repasovaných vozidel několika typů za nižší cenu, nebo vybrat ČD, které jako jediné nabídly velký podíl nových vlaků. „U ostatních nabídek to byly buď leasingy starších vozidel, nebo by si je firmy koupily a repasovaly je,“ uvedl.

Kraj podle něj upřednostnil o něco dražší variantu kvůli tomu, že po čtyřech pěti letech bude mít na území celého regionu základní dva typy vozidel 21. století – na elektrifikovaných tratích soupravy RegioPanter, které už jezdí, a na motorových tratích Pesy.

České dráhy jako jediné přišly s nabídkou nových dvouvozových motorových jednotek. Polské pesy už v regionu jezdí hlavně na Domažlice a mají název RegioShark. Na Plzeňsku se budou zavádět postupně, v prvním roce budou ještě využité vozy staré nejvíc deset let. „V prosinci 2023 by měla vyjet na Plzeňsku jedna nová pesa a do poloviny roku 2024 už jich bude všech jedenáct. ČD to nakonec urychlily. Takže v průběhu roku 2024 budeme mít na Plzeňsku zásadně moderní vozbu s naprostou většinou nových vozidel,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu.

Nahradí soupravy RegioNova staré třeba čtyřicet let. Podobný model bude i v Českém lese, kde se budou nové vozy zavádět postupně do roku 2026. Tam to jsou malé lokálky a frekvence cestujících jsou nízké, řekl Čížek.

Náměstek už minulý týden uvedl, že se kraji po několika kolech jednání díky konkurenci podařilo výrazně snížit nabízenou cenu za vlakový kilometr. „Oproti tomu, když jsme vyhlásili soutěž v roce 2021, tak jsme se dostali o patnáct až dvacet procent níž,“ uvedl.

V Pošumaví bude jezdit GW Train Regio

O regionální dopravu ve dvou oblastech projevilo zájem pět z jedenácti železničních dopravců, které kraj oslovil. Nabídky odevzdali zájemci do 7. února. V Českém lese najedou vlaky asi půl milionu kilometrů ročně, na Plzeňsku trojnásobek. Celkem jde zhruba o třetinu dopravního výkonu osobních vlaků, který kraj ročně objednává.

Předloni v dubnu podepsal kraj smlouvu s českým železničním dopravcem GW Train Regio, který bude od prosince 2023 deset let zajišťovat osobní dopravu v Pošumaví, tedy na tratích Horažďovice–Sušice–Klatovy se zajížděním až do jihočeských Strakonic a z Domažlic do Klatov. GW Train nabídl v elektronické aukci nejnižší cenu. Teď tam jezdí ČD.