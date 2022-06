Za krádež sochy z karlovarské hrobky Puppů půjdou dva muži do vězení. Zaplatit musí 750 tisíc

Obžalovaní vinu doznali a souhlasili se stanoveným trestným činem v obžalobě. Jeden z mužů dostal nepodmíněný trest ve výši skoro tří let, druhý půjde do vězení na jeden rok a pět měsíců.

„Tresty byly přiměřené všem okolnostem rozhodným pro ukládání trestů. Zohledněno bylo zejména úplné doznání obžalovaných,“ uvedla mluvčí soudu Ivana Fořtová. Za spáchaný čin jim kvůli způsobené větší škodě hrozil původně trest ve výši až pěti let. Kromě vězení musí ještě zaplatit 750 tisíc korun. Výši škody už v minulém roce určil znalec.

Policie pachatele dopadla v den krádeže

Oba muži sochu z hrobky nejprve ukradli, poté naložili do kufru auta a odvezli do lesa. Policejní mluvčí Karlovarského kraje Kateřina Pešková pro zpravodajský server iDNES.cz loni uvedla, že se sochu pokusili rozřezat rozbrušovačkou s úmyslem ji poté odevzdat do sběru. Nakonec je ale vyrušil lesník, a proto z místa rychle odjeli pouze s uřezanou částí sochy. Lesník situaci ihned oznámil na policii, která ještě téhož dne pachatele dopadla.