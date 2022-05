Lužická nemocnice v Rumburku otevírá dětskou pohotovost

Službu první pomoci pro děti a dorost zřídil Ústecký kraj ve spolupráci s Krajskou zdravotní. Ta má na starosti celkem sedm nemocnic v regionu. Ordinační hodiny jsou oficiálně stanoveny ve všední dny od 15:30 do 20:00, o víkendech pak od 9:00 do 21:00 hodin.

Lékaři jsou na místě připraveni i na akutní ošetření. Pro rodiče s dětmi je otevření dětské pohotovosti výhodou. Dříve totiž museli na vyšetření dojíždět například do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, vzdálené asi 67 kilometrů.

Lužická nemocnice se před necelým rokem připojila pod společnost Krajská zdravotní a díky tomu se v ní zlepšily a zkvalitnily zdravotnické služby. Jen za poslední rok navštívilo zařízení asi o deset procent více pacientů proti předešlým rokům.

I přesto se tam ale – stejně jako v jiných nemocnicích v kraji – potýkají s nedostatkem zdravotnického personálu. Začali proto nově přijímat ukrajinské uprchlíky na pozice zdravotníků. Do rumburské nemocnice by měly první posily nastoupit koncem května. Aby byly kapacity zdravotnického personálu úplně plné, potřebovali by tam přijmout minimálně dalších deset lékařů.