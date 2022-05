Uzavírka Branišovské ulice komplikuje dopravu v Českých Budějovicích

Částečná uzavírka Branišovské ulice potrvá zatím do 19. června. Pro řidiče, kteří přijíždějí do Českých Budějovic od Dubného a Branišova, to znamená objížďku.

„Bude to samozřejmě znamenat velké omezení vjezdu do města. A samozřejmě i výjezdu z něj. Je potřeba, aby si řidiči včas naplánovali objízdnou trasu, aby si o ní zjistili informace. A samozřejmě je potřeba, aby přijížděli s časovou rezervou,“ řekl dopravní expert z BESIPu Václav Kovář.

Podle českobudějovického náměstka pro koncepci dopravy Petra Holického má stavba v Branišovské ulici řidičům do budoucna ulevit. „Je to první etapa zprovoznění propojky mezi Branišovskou a ulicí Na Sádkách, která odlehčí a vyřeší dopravu i na dalších místech v Českých Budějovicích,“ nastínil.

Dodal, že aktuální rekonstrukce ovlivňuje také městskou hromadnou dopravu ze sídliště Máj. „Objízdné trasy, tak, jak je určují dopravně inženýrská opatření, by v lokalitě měla spolehlivě fungovat,“ podotkl. Vyzval ale lidi, aby hromadnou dopravu využívali. „Má v určitých částech preferenční pruhy,“ řekl Holický. Vhodné je podle něj také využití kol.

Budějovickou dopravu komplikují i další uzavírky

Dopravní změny se chystají i na náměstí Přemysla Otakara II. Dnes ho řidiči využívají jako zkratku a objížďku tak, aby se vyhnuli kolonám. Denně místem projede až 4,5 tisíce aut. Ještě letos by tomu měly zabránit jednosměrky. Zároveň bude na jedné straně náměstí zakázáno parkování.

Situaci ve městě nyní komplikují i další uzavírky. Oprava Strakonické – hlavní dopravní tepny Českých Budějovic – má trvat do začátku června. Okolo města se navíc staví dálnice D3, takže na východě jsou omezení na několika příjezdech do města.

Řidiči z okolních měst, kteří přijíždějí do Českých Budějovic, si často hledají své vlastní objízdné trasy, a tak doprava kolabuje i v okolních městech – například v Hluboké nad Vltavou.