Policie odložila případ vyplácení odměn pro ústeckého hejtmana Schillera

„Nemůžeme se vyjadřovat ke konkrétním osobám, nicméně mohu potvrdit, že jsme dva případy poskytování odměn prověřovali. Jeden případ byl založen, jelikož provedeným šetřením nebyly zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že byl páchán trestný čin. Ve druhém případě je na místě odkázat na Okresní státní zastupitelství v Ústí nad Labem, jehož rozhodnutím byla věc ukončena,“ řekl mluvčí krajské policie Daniel Vítek.

Za krajské funkce pobírali oba poslanci plný plat

Policie se případem zabývala od loňského září. Oba politici pobírali krajské platy v roce 2020 v plné výši, ačkoli jako poslanci měli nárok jen na čtyřicet procent platu. Oba již loni peníze vrátili. Mluvčí kraje Martin Volf označil tehdy neoprávněné vyplacení stovek tisíc korun za nedopatření.

Od 1. ledna roku 2020 platí nový zákon, podle něhož si poslanci, pokud jsou zároveň uvolněnými představiteli samospráv, smějí ve druhé funkci vydělat pouze čtyřicet procent tabulkové odměny. To se u Richtera ani hejtmana nestalo, za své krajské funkce pobírali plný plat.

Poslanec Richter byl v čele finančního výboru kraje v minulém volebním období, za rok 2020 se to týká měsíců leden až říjen, kdy se konaly krajské volby. Za vedení výboru mu náležela odměna kolem 90 tisíc korun hrubého měsíčně, což se týká i tříměsíčního odchodného. Kraj později přiznal, že se stejná věc stala i u Schillera, který po svém zvolení do čela kraje v listopadu 2020 zůstal do konce roku i poslancem.