Začala stabilizace svahu v Údolí u Lokte. Sesunul se před dvěma lety po přívalových deštích

Dlouhá doba do zahájení oprav byla dána tím, že nebylo jasné, na kterých pozemcích a jak by se stabilizace svahu měla vlastně provést.

„Situace byla dost nepřehledná. V jednu chvíli to vypadalo, že bychom budovali na pozemku dalších osob, což by bylo v rozporu s předpisy. Jedna z variant byla i to, že bychom dům nad zhrouceným svahem vykoupili a zdemolovali. Nakonec se ukázalo, že řešení může být jednodušší, to znamená výstavba opěrného systému,“ vysvětlil krajský zastupitel pro oblast dopravy Jan Bureš (ODS).