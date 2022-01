Louny chtějí, aby se pramen Luna využíval ve zdravotnictví. Rozhodne o tom ministerstvo

Nejhlubší léčivý pramen Luna, který vyvěrá v severočeských Lounech, by se nově mohl využívat i ve zdravotnictví. O povolení jedná tamní radnice s ministerstvem. Pro vodu z pramene, která podle odborníků pomáhá například cévám, si místní chodí pravidelně. Resort zdravotnictví by o možném využívání vody mohl rozhodnout do konce příštího roku.