Na hlavním tahu z Liberce na Turnov se stala série nehod. Dopravu komplikuje ledovka

„Zhruba od 16:45 jsou těžko sjízdné všechny silnice v Liberci, Jablonci i Semilech, a to včetně silnic první třídy. Evidujeme zvýšený počet nehod. Správce komunikací jsme o tom informovali, snaží se silnice ošetřit,“ doplnila Baláková.

Policie po 18:00 svedla dopravu na silnici I/35 od Turnova do Liberce do jednoho pruhu a podle předběžných odhadů dopravních policistů to tak zřejmě zůstane až do půlnoci.

„Začalo pršet a na silnici to udělalo kluziště, situace je poměrně nepřehledná, nehody by ale měly být bez vážnějších zranění,“ řekl mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jan Přerovský.



Jen na silnici I/35 hasiči řešili podle mluvčího šest nebo sedm dopravních nehod, kde se počet zapojených aut pohyboval od dvou a v některých případech, šlo o hromadnou nehodu, do šesti automobilů. Silnice I/35 od Hodkovic nad Mohelkou na Liberec kvůli tomu byla nějakou dobu pro dopravu uzavřená.

V Libereckém kraji začalo v podvečer mrholit a na prochlazeném zemském povrchu déšť rychle namrzal. Ve vyšších polohách už ale déšť přechází ve sněžení.