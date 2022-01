Pražské náplavky letos čekají další úpravy a řada kulturních akcí

Správce doplnil, že firma plánuje rekonstrukci další kobky na Rašínově nábřeží na toalety a doplnění mobiliáře, jako jsou lavičky, koše a pítka. Rybáři se podle Sahuly můžou těšit na dvě nová mola pro pramice a motorové čluny, která by měla na jaře přibýt na tradičních místech u vyústění Motolského potoka a u Železničního mostu pod Vyšehradem.

TCP letos plánuje do náplavek také investovat. „Chtěli bychom dokončit dvě velké investice, to je zasíťování Dvořákova a Rašínova nábřeží,“ řekl správce náplavek Dušan Sahula. Dodal, že dostatečné zajištění elektrické energie je důležité pro pořádání akcí i pro možnost dobíjení lodí na elektrický pohon, kterých bude v budoucnu přibývat.

Pokračovat budou také autorská čtení v jedné z kobek v nábřežních zdech, které město nechalo zrekonstruovat a pronajalo různým provozovatelům. Kurátor dodal, že kromě čtení by se měl program v kobce číslo 17 rozšířit i na další typy akcí, například divadlo nebo komediální vystoupení.

Letošní program podle kurátora náplavek Petra Hozmana odstartuje v dubnu velikonočními slavnostmi, v květnu je v plánu festival pro děti Ratolestfest a ve spolupráci s Prahou 1 a 5 na začátku června akce k oslavě dne dětí. Dále by se na náplavkách měly letos konat gastronomické festivaly, farmářské trhy, rybářské slavnosti a na podzim akce ke sto letům diplomatických vztahů mezi ČR a Mexikem a Signal festival.

Architektonická soutěž na úpravy Hořejšího nábřeží

TCP také vypsala architektonickou soutěž na plánované úpravy asi 150 metrů Hořejšího nábřeží mezi Palackého mostem a veslařským klubem Slavia. Výsledek soutěže bude podle Sahuly znám na jaře a s úpravami se začne zřejmě až příští rok. Náplavka by se měla zvednout a měly by na ní přibýt toalety nebo kavárna či restaurace. Firma připravuje také koncepci Dvořákova nábřeží, kde by se v budoucnu mohly konat kulturní akce.

Správce dále řekl, že TCP jedná s další městskou společností Technologie hlavního města Prahy o instalaci kamer na exponovaných místech a také o umístění veřejného osvětlení na náplavkách. Firma podle něj také spustila mobilní aplikaci, která umožňuje menším plavidlům rezervaci kotevního místa.

Od půlnoci zákaz konzumace alkoholu

Pražský magistrát zároveň připravuje vyhlášku, která by měla zakázat konzumaci alkoholu na náplavkách mezi půlnocí a 9:00. Město podle radního Jana Chabra (TOP 09) rovněž jedná s majiteli hotelu Intercontinental o otevření dalšího průchodu nábřežní zdí, takzvaného čapadla. Jedno už město loni otevřelo u Hollaru a vytvořilo u něj volnočasový prostor s občerstvením.

Pražské náplavky, hlavně ta na Rašínově nábřeží, jsou zvláště v létě oblíbeným cílem Pražanů i návštěvníků Prahy. Po pravém břehu navíc vede páteřní cyklotrasa A2. Město v roce 2018 zahájilo opravy náplavek, při kterých zrekonstruovalo kobky ve zdech nábřeží, kde vznikly toalety, kavárny a kulturní prostory.