Rekonstrukce uzavře spodní halu nádraží v Plzni. V noci se přesunou pokladny

Uzavírání spodní haly a většina změn se bude provádět postupně přes noc, aby byl dopad pro cestující minimální. Přesun vnitrostátních pokladen do horní haly je připraven ze 4. na 5. ledna, přemístění mezinárodních pokladen z 5. na 6. ledna a odjezdových a příjezdových tabulí z 6. na 7. ledna.

Nové zázemí získají administrativní a provozní složky Správy železnic a dopravců a upraví se pro ně také vyšší patra. Stavbaři kompletně přestaví také horní halu, která bude sloužit jako otevřená čekárna s obchody po obou stranách.

„V hlavní hale bude nové komplexní osvětlení a kamery s přímým dohledem. Součástí orientačního a informačního systému budou hlasové majáčky pro nevidomé a indukční smyčky pro sluchově postižené,“ uvedla Pistoriusová.

Z Plzně vyjely nové vlakové spoje

„Rekonstrukce je velmi rozsáhlá. Z poslední doby se takhle rekonstruuje jedině Praha, České Budějovice a Pardubice,“ řekl loni v srpnu v Plzni exministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Plzeňský kraj podle něj velmi dobře řídí dopravu, dokáže plánovat, komunikovat se státem i Správou železnic. Neruší žádné lokálky, naopak investuje do dalších vlaků, nehádá se o zdroje, dodal.

„Je to ukázka toho, jak spolupracuje město, kraj a stát na modernizaci železniční sítě,“ řekl náměstek hejtmanky Pavel Čížek (STAN). Dodal, že v prosinci vyjely z Plzně nové vlaky do Klatov, Berouna a na Karlovy Vary. „Oprava budovy je nezbytnost. Pro lidi je důležitá spíš kvalita vlaků, ale ta budova už to potřebuje,“ řekl náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS). Podle něj určitě naláká na železnici nové cestující.