Nový stacionář v Chebu má pomáhat lidem od sedmadvaceti let

Stacionář by měl fungovat od pondělí do pátku od 7:00 do 15:30 hodin. Podle ředitelky Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb Petry Tomkové se ale bude provozní doba upravovat podle potřeb klientů. Řekla to při pondělním otevření zařízení.

Maximální okamžitá kapacita stacionáře je deset lidí. „Samozřejmě, že se předpokládá, že přijede někdo s vozíčkem. Ale musí to být klient, který je schopen alespoň chvilkového stání s pomocí kompenzačních pomůcek, které jsou zde k dispozici,“ uvedla Tomková.

Zařízení je určeno pro klienty s příspěvkem na péči, který pobírá ten, kdo se o nesoběstačného člověka stará. „Pokud bude klient u nás, tak službu pokryje právě příspěvek na péči,“ vysvětlila Tomková.

Nový objekt by měl doplnit služby chebského stacionáře Mája, který se stará o lidi do 26 let. Bude proto pečovat o osoby od 27 let výše.