Zoo v Liberci bude patřit kraji, domovy seniorů městu. Smlouva už je podepsaná

Kraj převezme zoo a botanickou zahradu, protože mají nadregionální význam. „Patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům v kraji a zhruba sedmdesát procent návštěvníků je mimolibereckých,“ vysvětlil hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Domovy pro seniory se třemi stovkami klientů naopak slouží hlavně obyvatelům krajského města, odkud jich pochází zhruba osmdesát procent.

Směna by měla pomoci dalšímu rozvoji obou zahrad, zejména do rozvoje zoo je podle odhadů nutné dát v nejbližších letech až půl miliardy korun, které město nemělo. „Je to dovršení dlouholeté debaty o tom, jak by se kraj měl víc podílet na financování takzvaných nadregionálních služeb,“ doplnil Půta.

Už v roce 2015 se podle něj podařilo provést první zkušební převod, když kraj předal městu Dům dětí a mládeže Větrník a na oplátku převzal Dětské centrum Sluníčko. Byl to test, jak podobnou akci zajistit. Tentokrát šlo ale o mnohem náročnější operaci, která si vyžádala 179 podpisů.