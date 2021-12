V Brdech by měly vzniknout kilometry nových běžeckých tras. Ochránci přírody protestují

Síť běžkařských tras v Brdech má mít desítky kilometrů. „Jejím základem je jakási Brdská běžkařská magistrála,“ řekl mluvčí Vojenských lesů Jan Sotona. Trasy by měly vycházet z řady nástupních míst, jedním z nich bude požární stanice ve Strašicích. K dispozici bude i parkoviště.

„Já jsem tady ještě neběžkovala, chystám se letos poprvé zahájit sezonu v Brdech. Mám to tady nachozené pěšky, tak teď zkusím běžky,“ řekla turistka Jana Žáčková.

Ochráncům přírody se ale nelíbí, že tratě budou smluvené obce upravovat strojově. A také to, že se jich nikdo předem neptal. „Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky bohužel zatím neobdržela žádnou žádost o vyznačení běžkařských tras, a tak je strojová údržba v rámci CHKO Brdy nelegální,“ uvádí vedoucí CHKO Bohumil Fišer.

Pro běžkaře jsou upravené trasy bezpečnější

Přitom těžká technika po brdských cestách jezdí stále. „Myslím, že žádná škoda by nemusela v přírodě nastat tím, že bychom stroji upravovali běžecké trasy. Vzhledem k váze toho zařízení to nikdo jiný než stroj neutáhne,“ řekl starosta Strašnic Jiří Hahner (ODS).

„Když to bude organizované, a stopy budou řízené a upravované, to je to pro nás pro záchranáře lepší, v rámci prevence i ohlašování úrazů,“ poznamenal předseda spolku Soukromá záchranná služba Brdy Michal Pecha.

Podle ochránců přírody musí údržba nejdříve požádat o povolení ke strojovému protahování tratí. Obec Strašice už žádost připravuje. Než dostane kladné stanovisko, protahovat bude jen trasy mimo CHKO.