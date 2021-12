V kauze ROP Severozápad zatím vyslechl soud necelou polovinu obžalovaných. Pokračovat bude v březnu

„Důrazně odmítám, že bych se dopustil jakéhokoliv trestného činu a jednoznačně jsem ani neměl jakoukoliv motivaci k páchání trestného činu,“ řekl u soudu bývalý náměstek karlovarského hejtmana za sociální demokraty Jakub Pánik, který byl členem Výboru ROP Severozápad.

„Je potřeba si připomenout, v jakém stavu byl náš Karlovarský kraj v roce 2008. Obecně bylo naše pohraničí v dezolátním stavu a ROP byla obrovská šance, jak náš kraj posunout do 21. století a vyrovnat šance s ostatními regiony v České republice a v Evropě,“ vysvětlil. Cílem bylo podle něj co nejefektivněji, nejúčelněji a nejrovnoměrněji dostat peníze do kraje.