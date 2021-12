Karlovarský kraj může začít s vestavbou sálu do Císařských lázní, odsouhlasili zastupitelé

Zastupitelé Karlovarského kraje odsouhlasili projekt vestavby koncertního sálu do Císařských lázní i s přípravu rekonstrukce sousedního rašelinového pavilonu. I když opozice varuje před zásahy do projektu rekonstrukce lázní, kraj by chtěl vestavbu i opravu pavilonu stihnout ideálně ve stejném termínu jako dokončení rekonstrukce samotné památky.