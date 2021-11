Dobruška musela ministerstvu dopravy zaplatit skoro 54 tisíc korun kvůli omlazování ojetin

Bývalý vedoucí odboru dopravy v Dobrušce schválil uvedení 205 aut do provozu, a to s padělanými doklady. Jednalo se o vozidla z Německa, Francie a Švýcarska. Za to muselo město zaplatit ministerstvu dopravy 53 800 kroun.

„Jeden z účastníků řízení vyhrál soud, uplatnil náhradu vůči ministerstvu dopravy. Resort tak chce nyní regresní náhradu po městě, a my to budeme chtít po po panu Antlovi,“ řekl tajemník Městského úřadu v Dobrušce Jan Šťastný.

Podmínka a pokuta 400 tisíc

Antl se při vyšetřování případu policii nepřiznal. Před soudem ale uzavřel dohodu o vinně a trestu, výsledkem čehož byla tříletá podmínka a pokuta v hodnotě 400 tisíc korun. Delikt dodnes pronásleduje městský úřad i majitele vozidel.

Škodu Octavii si v bazaru koupila i Darina Frišmanová. O doklady k vozidlu v novém řízení přišla, s autem tak na silnici vyjet nemůže. „Byla podaná žaloba na stát, ale stále to není u konce. Pokračuju dál,“ uvedla Frišmanová.

Aféra s nelegálním přihlašováním aut včetně těch kradených zasáhla radnice napříč celou republikou. Například v Kolíně, Mladé Boleslavi nebo Kraslicích. Veřejnou správu spor přimněl ke zpřísnění kontroly práce úředníků.