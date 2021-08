V pražském Opatově začne demolice lávky přes rušnou silnici, náhrada se neplánuje

V pražském Opatově začne demolice lávky pro pěší. Technická správa komunikací v tuto chvíli zahájila přípravné práce, později bude lávka kompletně zbourána. Most je podle statiků ve velmi špatném stavu a nelze jej už opravit. Kvůli demolici se proto na celý víkend uzavře ulice Opatovská. Řidiči tak musejí počítat s objížďkou. Bourání lávky by mělo probíhat až do konce srpna.