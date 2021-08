Stíhání společností ze skupiny BusLine končí. Policie prý nepřinesla důkazy o vzniklé škodě

Státní zastupitelství zrušilo v kauze autobusových dopravců, kteří působí v Libereckém kraji, trestní stíhání společností ze skupiny BusLine, uvedla MF Dnes s odkazem na vyjádření státního zástupce Martina Feřta. Podle něj se žádný trestný čin nestal, protože policie nepřinesla důkazy o tom, že by vznikla nějaká škoda. Policie měla za to, že se dopravce v roce 2017 dohodl s firmou ČSAD Liberec na společném postupu vůči kraji poté, co vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) rozhodla o výrazném zvýšení platů řidičům autobusů.