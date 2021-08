Zchátralé památky mohou dostat dotaci na obnovu brownfieldů. Obce je musí zapsat do databáze

Podle statika nyní části budovy hrozí zřícení – a dosud k němu nedošlo především proto, že v 18. století byla stavěna tak, aby odolala odstřelování z děl. Do budoucna by zde ovšem mohly vzniknout kanceláře, restaurace nebo byty. Terezín se pro zničené památky snaží sehnat peníze přes databázi brownfieldů.

V seznamu jsou už tři tisíce objektů

Ze tří tisíc registrovaných zničených areálů je zhruba každý desátý památkově chráněný. Na seznamu je například škola ve Varnsdorfu postavená před více než sto lety. Město školu zavřelo, protože mu ubývají obyvatelé, a tedy i děti. „Zápis do seznamu je výhodou, získáme nějaké body navíc,“ vysvětlil místostarosta města Jiří Sucharda (ODS).

V Mirošovicích z dotace pro brownfieldy už opravují za šedesát pět milionů korun zámek ze 14. století. „Trvalo zhruba pět let, než se nám to podařilo. Už jsme to několikrát chtěli vzdát, ale naštěstí jsme to nevzdali a už se snad dílo podaří,“ dodává místostarostka Hrobčic, pod které Mirošovice spadají, Jana Čapková (STAN). Až bude za dva roky hotovo, měli by v zámku najít zázemí místní spolky i soukromníci.