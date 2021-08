Diváci přispěli libereckému divadlu na nové sedačky. Budou mít štítky s jejich jmény

Z více než 440 sedaček jich řemeslníci v novorenesanční budově během léta vyměnili skoro 270. „Vzhledově jsme se snažili, aby byly co nejvíce podobné těm předchozím, takže jsou zase červené a v tmavém dřevu,“ uvedla ředitelka divadla Jarmila Levko. Podle ní našla nové využití i část starých sedaček. „Ty, co byly ještě použitelné, jsou v kině Varšava. Z toho máme radost, že budou sloužit dál,“ dodala.

Mezi lidmi se objevili dárci, kteří na nákup sedaček přispěli. Zatím se podařilo vybrat skoro 210 tisíc korun. „Prodej sedadel stále pokračuje a každý den přibývají dárci, kteří se rozhodli na nové sedačky přispět,“ dodala obchodní referentka divadla Marie Sokolová. Akce nazvaná Zápis do historie hlediště Divadla F. X. Šaldy potrvá do konce října. Pořízení jedné sedačky stojí 13 794 korun. Kdo přispěje celou částkou, bude mít své jméno na zadní straně nové sedačky. Takových dárců je zatím čtrnáct. Možné je přispět i desetinou z ceny a jméno dárce bude uvedeno na pamětní desce u vchodu do divadla. Takových přispěvovatelů má zatím divadlo jedenáct.

Výměna sedaček završuje rekonstrukci hlediště

Výměna sedaček završuje rekonstrukci hlediště, která se v historické budově z roku 1883 dělala loni za téměř čtyři a půl milionu korun. Převládající červenou tehdy nahradila krémová, díky níž lépe vynikají dekorativní prvky, jako jsou strop či čela balkonu a galerie. Díky úpravám se zlepšila i akustika. Interiér se nyní blíží podobě, jakou mělo divadlo v době svého vzniku.

Šaldovo divadlo začne po letní přestávce hrát už tento týden, open air představení budou od středy do neděle na zámku Lemberk v Jablonném v Podještědí. Prvním představením na domovské hlavní scéně bude Dvořákova opera Jakobín v pátek 20. srpna a první premiérou o dva dny později na malé scéně Společenstvo vlastníků od Jiřího Havelky. Paradoxně teprve poté divadlo slavnostně odemkne 138. sezonu. Ukázkami ze svého repertoáru sezonu zahájí činohra ve středu 25. srpna na náměstí u radnice a o den později na stejném místě operní soubor.