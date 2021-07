Liebiegovu městečku by podle odborníků památková zóna prospěla. Zastupitelé Liberce projednají záměr na podzim

Liebiegovo městečko bylo postavené jako zázemí textilní továrny Johann Liebieg & Co., pozdější Textilany. Vznikalo od poloviny 19. století do 20. let století minulého. Nešlo jen o byty pro zaměstnance. „Byly zde obchody, škola, hostinec a další nezbytnosti, které jsou k životu potřeba,“ popsala územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu Liberec Petra Šternová. Typické pro Liebiegovo městečko byly ručně vyřezávané vstupní dveře.

Rod Liebiegů znamenal pro Liberec to samé, co Baťa pro Zlín. „Dá se říct, že to bylo srovnatelné. Ale bylo to desítky let před Baťou ve Zlíně,“ podotkla Šternová.