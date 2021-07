Jihočeské muzeum připomíná, jak trávily volno ženy v 19. století. Děti si mohou vyzkoušet hračky

Kurátorka výstavy Hana Cukrová se ráda vrací do minulosti, především do druhé půli 19. století. „Tehdejší pamětníci na ni vzpomínají s nostalgií, ale my dnes víme, že doba vlády Františka Josefa I. byla neklidná, plná změn a je potřeba to období připomenout. Razantně se mění způsob života, rodí se volný čas a my jsme se zaměřili na to, jak ho mohly trávit tehdejší ženy, naše praprababičky. Nadále sice platilo, že měly být láskyplnými matkami, skvělými hospodyněmi a oddanými věřícími, ale díky objevu volného času si mohly dopřát trochu zábavy i odpočinku,“ vysvětlila.

V sále tak lidé spatří slunečníky, diadémy, flakóny s vůněmi, hřeben z želvoviny, hudební nástroj citeru a další předměty. Cukrová míní, že upoutá malý salon, kde dámy přijímaly návštěvy, případně pořádaly menší večírky. „Povídaly si tam, popíjely kávu, ale při tom klábosení se věnovaly i některým ručním pracím, protože tehdejší domácnost byla obšitá, obháčkovaná do posledního centimetru. Ukázky ručních prací tady máme v samostatné vitríně,“ popsala kurátorka.

Obyčejné ženy volného času moc neměly

Volný čas tenkrát měly ženy z vyšších vrstev: manželky středoškolských profesorů, úředníků, politiků, lékařů, advokátů. Obyčejné ženy až později – teprve v roce 1905 se uzákonila povinná volná neděle. Dámy v 19. století chodily rády na plesy, do divadla, na koncerty, lidé si tak mohou prolistovat dobové programy či pozvánky.

„Zajímavé jsou kotiliony. Taneční hodiny byly stejně jako dnes završené prodlouženou, která ověřovala nejen taneční zdatnost, ale i společenský úspěch. Dámy pro své taneční partnery připravovaly malé dárečky v podobě kokardy ze stuh nebo z krajek, takzvané kotiliony. Dárečky pak připevňovaly svým tanečníkům při dámské volence, a to těm nejsympatičtějším. Pro pány byly kotiliony trofejí: ten, kdo si jich odnášel nejvíc, měl možnost se dobře oženit. Naopak mládenec, který odcházel bez kotilionu, to byla velká ostuda,“ řekla Cukrová.

Připravená je i malá dílna na vějíře

Věří, že mnohé ženy si rády prohlédnou dobové doplňky plesové toalety jako vějíře, kabelky, šperky. Nejdříve se prodávaly vějíře papírové, později z peří doplněné celuloidem, krajkové nebo dřevěné s hedvábím. Postupně, díky strojové výrobě, si je kupovaly i chudší ženy. Výstava se navíc zaměřuje i na děti. Ty si mohou hrát s dřevěný koníkem, látkovou panenkou, skládat kostky i puzzle s dobovými obrázky. „Za asistence maminek a babiček mohou vyšívat, připravili jsme i výrobu vějířů,“ řekla Cukrová.

Výstava potrvá do 9. ledna 2022. Jihočeské muzeum se stará zhruba o milion předmětů. Kraj mu jako zřizovatel dal letos provozní příspěvek 54,3 milionu korun. V roce 2019 ho navštívilo 85 024 lidí. Vyplývá to z výroční zprávy.