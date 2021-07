Dva jihočeští policisté dostali podmínku a pokutu za braní úplatků od řidičů

Obžalovaní se prý zaměřovali zejména na luxusní vozidla, jejichž řidiči překročili povolenou rychlost podstatným způsobem. Záznam o překročení rychlosti uchovávali pouze pro svoji potřebu. Dohromady si takto podle obžaloby přišli na více než 26 tisíc korun.

Hrozilo jim až deset let vězení

Okresní soud v Táboře za to expolicisty odsoudil k tříletým trestům vězení podmíněně odloženým na zkušební dobu čtyř a pěti let. Zaplatit také musí peněžité tresty 80 a 100 tisíc korun. Za přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby ve formě spolupachatelství jim původně hrozilo až deset let vězení. Podle státního zástupce byli policisté od policie propuštěni už na počátku trestního stíhání.

Okresní soud odsoudil také deset řidičů, kteří policisty podpláceli. Soud jim vyměřil peněžité tresty v rozmezí 34 až 140 tisíc korun.