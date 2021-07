Metro v Praze má výluku. Autobusy ho nahradí mezi Muzeem a Pražského povstání na celý týden

Mezi stanicemi Muzeum a Pražského povstání v Praze začala výluka metra. Místo linky C jezdí autobusy náhradní linky XC a zůstane to tak déle než týden – až do neděle 11. července. Dopravní podnik zatím vymění pražce ve stanici I. P. Pavlova. V minulosti podobné výluky, které zasáhly i do pracovních dnů, způsobily vážné komplikace, před dvěma lety nedokázala stanice Pražského povstání pojmout všechny přestupující lidi a někteří se dlouho nemohli dostat z metra.