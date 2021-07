Mezi vyhledávanými turistickými cíli v Praze budou celé prázdniny jezdit turistické tramvaje

Pro obě linky turistických tramvají je připraven audioprůvodce. Jízdenka vyjde na dvě stě korun a bude platit čtyřiadvacet hodin pro obě linky. Podle informací na webu dopravního podniku si zájemci mohou jízdenku koupit pouze u průvodčího v tramvaji a nelze ji použít na běžných pravidelných spojích pražské hromadné dopravy. Jezdit budou tři vozy z dob Rakouska-Uherska, čtyři z 1. republiky a také tramvaje T1, T2 a T3.

Kampaň V Praze jako doma, která má do metropole nalákat turisty, spustil pražský magistrát spolu se svou firmou Prague City Tourism (PCT). Stejnou kampaň město spustilo i loni a bude v rámci ní dávat turistům speciální vouchery, na které získají slevy či volný vstup do muzeí, galerií nebo kulturních památek. Poukazy dostanou za to, když se ubytují v některém z pražských hotelů. Vouchery mohou lidé využít do 31. srpna. Provoz turistické tramvaje je v programu podpory cestovního ruchu v Praze letošní novinkou.