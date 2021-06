Gepardí samice ve Dvoře Králové přivedla mláďata na svět přímo před zraky návštěvníků

Pětice gepardů, dva samci a tři samice, se netradičně narodila v poledne ve výběhu chovného centra pro gepardy. „Obvykle porod probíhá v zázemí a v noci. Samice se ovšem částečně ukryla pod keř a porod byl velmi rychlý,“ uvedla zooložka Gabriela Linhart. Když se později blížila bouřka, tak samice i s potomky zamířila do zázemí, kde dosud setrvává. Do výběhu by mláďata mohla pravidelně vycházet za několik týdnů.

Samice Spirit je zkušená matka. Naposledy se jí podařilo odchovat před třemi lety čtyřčata. I o současné potomky se výborně stará. Přesto však malí gepardi nemají podle zoologů vyhráno. „Pro gepardy je typická poměrně vysoká úmrtnost v nízkém věku. Také proto jsou vrhy větší, než je u tak velkých kočkovitých šelem obvyklé,“ uvedla mluvčí zoo Zuzana Boučková.

O otcovství soupeřili bratři Thomas a Toulous

Chovatelé poprvé vyzkoušeli při rozmnožování gepardů novou metodu připouštění. Spočívá v tom, že se samice spojuje s více samci. V případě safari parku jde o mladé gepardí bratry Thomase a Toulouse. „Konkurence samce stimuluje a zvyšuje šanci na úspěch. Víme ovšem spolehlivě, že se se Spirit pářil Thomas, který je otcem,“ uvedla Linhart.

Zoologická zahrada chová gepardy od roku 1967 a od roku 1988 je pravidelně rozmnožuje. Ve Dvoře Králové se zatím podařilo odchovat přes 70 gepardů.

Dvorská zoo se specializuje na Afriku, velmi úspěšná je v chovu žiraf, zeber a nosorožců. Populární je africké safari o rozloze asi 30 hektarů, v němž lidé auty či autobusy projíždějí mezi stovkami volně žijících zvířat. Zoo patří kraji a je nejnavštěvovanějším turistickým cílem na východě Čech.