Plzeň se chce zaměřit na stavbu cyklostezek, kraj dá ještě letos 32 milionů

Spojnice z centra Plzně ze Štruncových sadů směrem na Bolevecký rybník a největší sídliště Lochotín patří mezi nejoblíbenější cyklotrasy. I tam jsou ale nedostatky. „Za lávkou je asi kilometr hotové krásné stezky, pak se projedu po asfaltu, pak je kus, který se bude opravovat příští rok,“ přibližuje plzeňská cyklokoordinátorka Radka Žáková.

Podle Žákové problematických míst v Plzni ubývá, ale stále se ještě nějaká najdou. Další část trasy v Plzni na Roudné pro cyklisty představuje poměrně nebezpečný úsek. „Je tu docela frekvence aut a cyklisté tady musí jezdit po komunikaci,“ popisuje Žáková.

Cyklotrasa z Lochotína do centra města by měla být komfortně průjezdná do konce roku 2022. „Je to jeden z nejproblematičtějších úseků, který město řešilo více než deset let právě kvůli majetkovým vztahům. Letos by se to mělo změnit,“ říká Žáková.