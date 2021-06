Lány patří prezidentům už sto let. Výročí připomíná výstava

Plečnik se ujal malých úprav uvnitř zámku i několika komorních, ale virtuózních architektonických kousků v lánském parku, řekl při zahájení výstavy její kurátor, historik architektury Vladimír Šlapeta.

Mezi Plečnikova díla patří například zeď při hrázi rybníka s kašnou tvořenou pěti dórskými sloupy zdobenými bronzovými lvími hlavami. „Tyto lví hlavy představují původní země Československa: Čechy, Moravu, Slezsko, Slovensko a Podkarpatskou Rus. Takto Plečnik vyjádřil celistvost nově vzniklého státu,“ uvedl Šlapeta.

Masaryk si Lány oblíbil

Zámek Lány Československý stát odkoupil 15. července 1921 od rodiny Fürstenberků. Stal se letní rezidencí československých a později také českých prezidentů. Letním sídlem se ale mohly stát i jiné objekty, uvažovalo se například také o zámcích ve Smečně, Průhonicích, Kolodějích nebo v Brandýse nad Labem.

Masaryk si ale lánské panství při návštěvě v roce 1920 oblíbil, argumenty pro koupi byly též velmi dobrý stav budovy, dobrá dostupnost z Prahy a zároveň blízkost přírody. Proto začala jednání o odkoupení zámku, která trvala přibližně rok. Cena činila 25 milionů korun, celková plocha koupených nemovitostí činila zhruba 5000 hektarů. Masaryk s rodinou začal zámek využívat od srpna 1921 a po své abdikaci v roce 1935 se do něj nastěhoval natrvalo. Na místním hřbitově je také pohřbený.

Slovinský architekt a urbanista Plečnik se narodil 23. ledna 1872 v Lublani. Celoživotně se přátelil s českým spolužákem Janem Kotěrou, na jehož doporučení se stal Plečnik profesorem na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Na počátku dvacátých let minulého století byl jmenován architektem Pražského hradu. Díla podle jeho návrhů vznikla nejen v Praze a Lánech, ale například také ve Vídni a Lublani, kde v roce 1957 zemřel.

Expozice věnovaná Plečnikovi bude v Lánech přístupná do podzimu, stejně jako park vždy ve středu a ve čtvrtek od 14:00 do 18:00 a ve svátky a o víkendech od 10:00 do 18:00 hodin.