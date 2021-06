Šéf výboru pro dopravu hradeckého kraje Dohnal rezignuje

Na pozici předsedy krajského výboru rezignuje na nejbližším zasedání krajského zastupitelstva, které by mělo být 21. června. Piráti jsou v Královéhradeckém kraji v koalici, v zastupitelstvu Hradec Králové v opozici.

Dohnal šel do loňské kampaně před krajskými volbami jako pravomocně odsouzený. Před dvěma lety byl přistižen při jízdě pod vlivem alkoholu, dostal pokutu a zákaz řízení. Auto však řídil dál a skončil u soudu za maření úředního rozhodnutí, dostal podmíněný trest. Soud ho v srpnu 2019 potrestal také ročním zákazem řízení a pokutou 25 tisíc korun. Přesto ho v kraji zvolili předsedou výboru pro dopravu. Problémy z minulosti před zastupiteli zatajil.

První náměstek hejtmana pro investice a inovace Pavel Bulíček (Piráti) řekl, že strana Dohnala řeší. Případ označil za Dohnalovo osobní selhání. „Je to pracovitý, vynikající člověk, tato kauza zastiňuje všechnu tu práci, kterou odvedl,“ uvedl Bulíček. Podle něj se za to Dohnal omluvil a považuje to za chybu. Hejtman Martin Červíček (ODS) řekl, že Dohnalův případ je pro něj překvapením.

Hradecký kraj od podzimních voleb vede koalice čtyř subjektů. Tvoří ji ve volbách vítězná koalice ODS, STAN a Východočeši a dále Piráti, Koalice pro Královéhradecký kraj (KDU-ČSL, VPM, Nestraníci) a Spojenci pro Královéhradecký kraj (TOP 09, HDK, LES). V 45členném zastupitelstvu má většinu 27 hlasů.