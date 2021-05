Za loňskou smrtelnou nehodu u Plzně policie obvinila řidiče autobusu

Z usmrcení z nedbalosti a z těžkého ublížení na zdraví obvinili policisté devětačtyřicetiletého řidiče autobusu, který loni koncem srpna na okraji Plzně narazil do odstaveného nákladního auta. Uvedla to policejní mluvčí Eva Červenková. Při nehodě zemřela jedna žena, další lidé včetně samotného řidiče utrpěli zranění. U soudu mu za to hrozí až šestileté vězení.