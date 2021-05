Provoz bazénu v Liberci bude dočasně zajišťovat současný provozovatel

Současný provozovatel bazénu v Liberci smlouvu vypověděl na konci března v důsledku nuceného uzavření kvůli koronaviru. Ztrátový provoz neměl z čeho platit, bazén je zavřený od poloviny prosince. „Náklady ale zůstaly. Nikdo tam sice není, ale úpravny vody a všechno další musí běžet dál,“ řekl na konci března provozovatel Jan Švec.

Ročně provoz bazénu stojí podle primátora Jaroslava Zámečníka (Starostové pro Liberecký kraj) kolem 40 milionů, město před covidem ročně přispívalo mezi 12 až 14 miliony. Zámečník řekl, že město bude s provozovatelem jednat o dalších kompenzacích k pokrytí ztrát v důsledku koronavirové epidemie.

Dalším provozem bazénu se mělo zabývat zastupitelstvo, z jednání byl ale bod po dohodě s provozovatelem stažen. V návrhu byly tři varianty dalšího osudu bazénu. Uzavření do rekonstrukce, navýšení dotace současnému provozovateli nebo provozování vlastní společností. „S vysokou pravděpodobností založíme společnost, která bude dál provozovat bazén do jeho rekonstrukce,“ řekl primátor. Rozsáhlá modernizace areálu by měla začít příští rok, vyžádá si asi přes 700 milionů korun.

Bazén čeká modernizace

Smlouvu s Ještědskou sportovní na pronájem bazénu na Tržním náměstí má radnice od roku 2000. O její zachování město usilovalo, protože současný provozovatel dokáže zřejmě jako jeden z mála v bazénu udržovat v provozu zastaralé technologie. S nahrazením se počítá až při chystané modernizaci.

Podle primátora není vyloučené, že služeb JSS využije i případná společnost města. „Například že nabídne zaměstnancům dnešního provozovatele přejít pod naši městskou společnost nebo některé subdodávky, například nějaké provozní nebo servisní služby by třeba mohla provádět původní společnost,“ dodal Zámečník.

Liberecký plavecký areál podle návrhu architekta Pavla Švancera má ročně běžně kolem 350 tisíc až 400 tisíc návštěvníků, loni jich kvůli pandemii bylo výrazně méně. Bazén byl zavřený na základě vládního nařízení dva a půl měsíce na jaře, další týdny na podzim a znovu od poloviny prosince. Vnitřní bazény se mají otevřít od poloviny června. V areálu jsou tři bazény včetně padesátimetrového, dva tobogany, vířivky, skluzavka, sauny, Kneippův chodník a další atrakce.