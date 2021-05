Praha nahradí radnicím výpadek z hazardu v penězích na školství

V Praze platí od 1. ledna 2016 vyhláška zakazující provoz heren, které ministerstvo financí ve správním řízení postupně ruší. Všechny herny by měly zmizet právě do roku 2024. Podíl Prahy na výnosu dílčí daně z technických her činil loni 416 milionů korun.

„Počítáme, že poprvé budou kompenzace v městském rozpočtu v roce 2024, protože do té doby k výpadku příjmů z heren nedojde,“ přiblížil Vyhnánek.

Který rok bude vybrán jako referenční a budou se podle něj kompenzace počítat, by mělo podle Vyhnánka rozhodnout až příští vedení Prahy po volbách v roce 2022. „Řešíme rok 2024 a nevíme, co bude. Podle mě by jím měl být příští rok, neboť nyní je rozpočet ovlivněn pandemií covidu a v roce 2023 se začnou objevovat propady příjmů,“ řekl.