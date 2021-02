Jeden z nejstarších orchestrů ve střední Evropě je bez vedení. Po odvolání ředitele rezignoval šéfdirigent

Po včerejším odvolání ředitele příspěvkové organizace rezignoval i šéfdirigent Jan Kučera. „Vzhledem k dnešnímu bezprecedentnímu odvolání ředitele KSO Petra Polívky s okamžitou platností rezignuji na pozici šéfdirigenta orchestru,“ napsal Kučera v úterý na svém facebookovém profilu.

Podle manažerky orchestru Vlasty Vodičkové stojí za odvoláním neshody města ohledně rozpočtu příspěvkové organizace. Polívka nechtěl v předchozích měsících přistoupit na snižování počtu jeho členů. „Od nástupu nového vedení je vyvíjen systematický tlak na ředitele orchestru, aby došlo ke snižování stavů hudebníků. Hlavním problémem je, že pokud by došlo ke snižování stavů, ztratil by jeden z nejstarších orchestrů ve střední Evropě svůj přívlastek 'symfonický' a mohlo by dojít ještě k většímu zúžení hratelného repertoáru,“ uvedla Vodičková.

Pro Českou televizi dodala, že hlavní problém je ve zvyšování platů ve státní sféře. Hudebníci se posunuli v platových tabulkách a narostly tak výdaje na jejich výplaty.