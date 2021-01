Po třiceti letech jen 250 metrů stěny. Svijany čekají na protihlukovou zeď, která nebude

Po dálničním mostě u Svijan denně projede sedmadvacet tisíc automobilů a zdejší radnice už od slavnostního otevření dálnice v roce 1992 usiluje o vybudování protihlukové stěny – bez většího úspěchu, protože hlukové limity na místě nejsou překračovány natolik, aby tam mohla protihluková zeď vzniknout.

„Třikrát jsme měřili hladiny hluku a jediné překročení, které jsme podle norem zaznamenali, je na 250 metrů dlouhém úseku,“ uvádí starosta Svijan Petr Felkner (SLK). „Byli bychom moc rádi, kdyby bylo možné vybudovat protihlukovou stěnu přes celý dálniční most. Bohužel ale pro to nemáme oporu a chybějí finance,“ doplňuje. Dálniční most přes obec je dlouhý téměř kilometr.

Vyhlížení mecenáše

Pokud by míra hluku stanovené limity překročila, ministerstvo dopravy by vyčlenilo peníze a posléze by silničáři protihlukovou bariéru postavili. K tomu ale zatím nedošlo. „Jedině že by se našel nějaký mecenáš,“ přemítá starosta.

Ministerstvo dopravy zatím zahájilo přípravy na místě, kde jsou hlukové limity překračovány i podle platných norem a místní bydlí prakticky u dálnice. „Předmětem stavby je doplnění protihlukových stěn na obou stranách dálnice D10, a to v části 66. kilometru ve směru na Prahu a stejného kilometru na opačné straně na Turnov,“ stojí ve vyhlášce ministerstva dopravy.

V lokalitě už v minulosti jedna protihluková stěna vznikla, podle místních je však příliš nízká a hluk neodbourala. Nová stěna bude vysoká dva až 4,5 metru.