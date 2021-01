Vedení Hradce Králové zůstává, koalice nenašla hlasy pro odvolání radních

Dosud jedinou změnou ve vedení města po rozpadu trojkoalice zůstává odvolání náměstkyně primátora Věry Pourové (ANO) na zasedání 7. prosince. Rada města má nyní deset členů a je složená ze čtyř lidí z ODS, čtyř z ANO a dvou z uskupení Zelených a Změny pro Hradec.

Zastupitel Soukup v diskusi uvedl, že opozice, do níž od konce listopadu patří i Zelení a Změna, disponuje většinou 21 hlasů a není jasné, co bude dál. Opozici vyzval, ať do příštího jednání přijde s nějakým návrhem. „Když vás někdo požádá, abyste nastoupili do vlády, tak vy nechcete,“ doplnil směrem k opozici Langer. Podle Hanouska by v Hradci Králové měla vzniknout široká koalice bez ANO a KSČM.

Krátce po rozpadu trojkoalice si ANO a ODS potvrdily, že jsou připraveny pokračovat ve vedení města spolu. Současně řekly, že budou hledat nového koaličního partnera, což se jim dosud nepodařilo.

Hnutí ANO, které komunální volby v Hradci Králové vyhrálo, má v zastupitelstvu 11 mandátů, ODS pět mandátů a Změna pro Hradec a Zelení tři mandáty. Hradecký demokratický klub (HDK) má sedm mandátů, Piráti pět mandátů, lidovecká Koalice pro Hradec má tři mandáty a KSČM také tři.