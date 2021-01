V domově pro mentálně postižené ve Vejprtech si připomenou oběti požáru pamětní deskou

Dřevěnou tabuli s devíti květy, které mají symbolizovat devět obětí, chce vedení domova umístit na fasádu domu. Na desce bude nápis Nezapomeneme a datum tragédie.

„Výročí si všichni uvědomujeme, nicméně se nechystáme na žádné centrální oslavy. Jednak je doba covidová a jednak si nemyslíme, že je to vhodné vzhledem ke klientům i zaměstnancům, kteří to zažili. Jediné, co se chystáme udělat, je vyvěsit pamětní tabuli, která připomene událost. Bude takovým mementem, abychom zabránili podobným věcem,“ řekl ředitel městských sociálních služeb Viktor Koláček.

V domově Kavkaz B začalo hořet 19. ledna brzo ráno ve společenské místnosti. Při požáru bylo ohroženo 34 klientů domova a jeden vychovatel, který přivolal pomoc. Příčinou požáru byla podle policie manipulace s otevřeným ohněm, požár vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Mluvčí krajské policie Alena Bartošová řekla, že v případu ještě nebylo pravomocně rozhodnuto. Případnému pachateli hrozí až osm let vězení.