Janeček, kterého kritizoval primátor, končí v čele Pražské plynárenské. Nahradil ho Pacovský

Pirátská kritika souvisela s policejním vyšetřováním nákupů plynu, které skončily před soudem, Hřib se nechal slyšet, že jej Janeček nepřesvědčil o tom, že sám nepochybil. Pražská plynárenská ovšem v případu figuruje jako poškozená strana. Obžalovaný je Brit Lakhbir Singh Sandhu, kterého obžaloba viní, že prostřednictvím Pražské plynárenské vylákal od České republiky 200 milionů korun na DPH. Muž odmítl, že by se dopustil něčeho protiprávního. Vedení plynáren uvedlo, že se firma stala obětí podvodu.

Nový předseda představenstva plynáren Martin Pacovský v minulosti pracoval v ČEZ, kde řídil oddělení obnovitelných zdrojů. Později z polostátní energetické firmy odešel a podnikal v pivovarnictví.

„Zaměřím se na optimalizaci investic do distribuční soustavy a do IT. Na druhé straně naopak chci investovat úsilí do zelené energetiky - i když plyn není bezuhlíkový zdroj energie, hraje významnou roli při přechodu k uhlíkové neutralitě. Posunu Pražskou plynárenskou na úroveň inovativní, digitální a transparentní firmy, kde je zákazník na prvním místě,“ ozřejmil po zvolení své plány.