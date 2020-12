Silničáři uzavřou Bubenečský tunel a část Jižní spojky

Řidiči mohou využít objízdnou trasu. Ta povede ulicemi Milady Horákové, Veletržní, Dukelských hrdinů, U Výstaviště, Partyzánská a přes Trojský most.

„Kvůli údržbě a kontrole bude Bubenečský tunel od čtvrtka 10. prosince 23:00 hodin do pátku do 5:00 hodin úplně uzavřen,“ upřesnila mluvčí Technické správy komunikací hlavního města Prahy Barbora Lišková.

Kvůli opravám na Jižní spojce budou muset řidiči jet po objízdné trase. Ve směru ze Smíchova to je cesta z Modřanské do ulice Ke Krči, poté Branickou a Sulickou zpět na Jižní spojku. V opačném směru pojedou do ulice V Podzámčí a Branickou a Ke Krči na Modřanskou.

„Stavební práce zahrnují odfrézování stávající konstrukce vozovky v tloušťce 100 milimetrů, sanaci podkladních vrstev a opětovné položení nového povrchu a nové dopravní značení,“ uvedla Lišková.

TSK v uplynulých týdnech opravila další nájezdové a sjízdné rampy z Jižní spojky. Jako první byl opraven sjezd na Chodovskou ulici, poté následovala rekonstrukce sjezdu do ulice V Podzámčí v Krči.