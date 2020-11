Kácet se v Boubínském pralese může, ale za přísných podmínek. Ministerstvo k nevoli státních lesů potvrdilo pravidla

Výjimka z úplného zákazu kácení v pralese platí do konce roku 2024. Do prvních asanačních zásahů by se lesníci mohli pustit po 15. červnu příštího roku.

Hnutí Duha odmítá celý princip zásahů, kterými chtějí státní lesy omezit šíření kůrovce. „Prales nevzniká motorovou pilou. Vzniká dlouho, samovolně a patří k tomu i kůrovec. Zásahy jdou proti smyslu národní přírodní rezervace,“ řekl již dříve expert hnutí Jaromír Bláha.

Z textu výjimky vyplývá, že budou v různých částech pralesa platit jiná pravidla. Na severu rezervace by mohli lesníci kůrovcové stromy asanovat pouze odkorněním nastojato. Vůbec se nebude kácet v nejcennější části Boubínského pralesa – jeho jádru. V něm ale Lesy ČR ani zasahovat nechtěly, jejich žádost se této části netýkala.