Strany na jihu Čech podepsaly koalici. Vedení kraje se chce soustředit na boj s covidem

Kdy se sejde ustavující zastupitelstvo, není jasné, protože krajský soud eviduje žalobu na platnost voleb. „Na jednání krizového štábu jsme dostali informaci od ředitele krajského úřadu, že nějaká stížnost na krajském soudě leží, ale žádnou oficiální zprávu jsem neviděl,“ uvedl Kuba.

Mluvčí krajského soudu Ivana Vobejdová v pátek uvedla, že žádná stížnost na soud zatím nedorazila. Pokud stížnost nebude, mělo by se ustavující zastupitelstvo sejít 29. října, zřejmě distančně.

„Hlavní cíl koalice je definován tím, co se teď venku děje. V téhle chvíli musíme všichni napnout maximálně síly k tomu, abychom v Jihočeském kraji zvládli to, co se na nás valí, abychom to zvládli v nemocnicích, abychom měli dost lůžek pro Jihočechy, kteří je budou potřebovat. Abychom na to byli připraveni v sociálních službách,“ řekl Kuba.

„Na to jsme teď napřímili všechnu naši sílu. Zatím ignorujeme rozdělování pozic, komisí nebo výborů, protože to jsou všechno podřadné věci. Vážím si toho, že koalice vnímá jako jasnou prioritu ochránit Jihočechy v době pandemie,“ dodal.