Z Horních Počernic na D10 se bude jezdit kyvadlově. Ve středu začne omezení i na Jižní spojce

Práce na mostě s prozaickým „jménem“ X565, přes který prochází silnice Horní Počernice – Radonice (severně od mostu ulice Počernická a jižně od něj Ve Žlíbkách) a na obou jeho koncích jsou nájezdy na dálnici D10, začnou v průběhu úterý. Potrvají rovného čtvrtroku do 22. prosince. Následovat bude zimní přestávka, ale na jaře se dělníci na most ještě vrátí a práce dokončí až v létě příštího roku.

Most se bude opravovat po půlkách, řidiči tedy musí počítat s tím, že se na něm bude jezdit kyvadlově, a hrozí, že se na předmostích vytvoří kolony. Budou-li kolony dlouhé, mohly by postávat již na dálnici, ale provoz na ní samotné stavební práce výrazněji neomezí. Výjimkou budou dílčí uzavírky v nocích od 24. do 28. září. „Jedná se vždy o uzavření jednoho jízdního pruhu na D10. Zbylá část dne bude bez omezení na dálnici,“ avizovala Technická správa komunikací.

Společnost, která spravuje silnice ve vlastnictví Prahy, plánuje zahájit ještě jednu velkou opravu. Od středy bude čekat omezení na řidiče mířící po Jižní spojce z Braníka do Krče. Uzavřen bude jeden jízdní pruh mezi Vrbovou a Sulickou ulicí. Podle TSK jsou ve vozovce vyjeté koleje, je proto potřeba vyfrézovat její povrch a položit nový. Obnoveno bude rovněž vodorovné dopravní značení. Práce na Jižní spojce potrvají do 30. října.