Požár štěpky v Rožmitále už mají hasiči pod kontrolou

Na dohašování požáru v Rožmitále se podílí patnáct jednotek. „Teď aktuálně to máme bez plamenného hoření, dá se říct, že to máme uhašené. Už opravdu řešíme jenom ta skrytá ohniska, to znamená celou tu majoritní část té štěpky už máme uhašenou,“ řekl v ČT řídící důstojník Středočeských hasičů Martin Legner.



Zasahujeme v Rožmitálu pod Třemšínem na Příbramsku u požáru štěpky. Byl vyhlášen třetí stupeň poplachu. Práci na místě komplikuje silný vítr. pic.twitter.com/aUX5CI7m9q — HZS ScK (@HZS_ScK) August 26, 2020

Zásah komplikoval silný vítr

Hromada štěpky v zemědělském areálu začala hořet ve středu odpoledne. Kvůli velkému rozsahu vyhlásili hasiči nejvyšší poplachový stupeň ze čtyř možných, využili také velkokapacitní čerpadlo dodávající čtyři tisíce litrů vody za sekundu. Zásah ale komplikoval silný vítr.

Na místě byly desítky hasičů ze Středočeského i Jihočeského kraje. Pod kontrolu dostaly oheň ve čtvrtek v 3:15. Dohašování a rozhrnování hromady technikou pokračuje dál. „O dalším postupu se bude rozhodovat,“ uvedla mluvčí s tím, že jednou z možností je i kontrolované dohoření materiálu.