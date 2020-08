V českobudějovické katedrále je k vidění relikviář s ostatky Karla I. Habsburského

Kříž je ovinutý dvěma ratolestmi –⁠ olivovou, která je symbolem míru, a lipovou, která vyjadřuje vztah Karla I. k Čechám. Uprostřed kříže, kde se obě ratolesti protkávají, je schránka s relikvií. Relikviář je v nice na levé straně křestní kaple, nad níž visí obraz, který namaloval děkan katedrální kapituly Zdeněk Mareš.

Člověk, který neztrácel vnímání vertikální dimenze života

Podle Mareše mají všichni lidé, kteří do katedrály přijdou, možnost zamyslet se nad tím, kdo byl Karel I. Habsburský. „Já ho vnímám jako člověka, který nikdy neztrácel to, co dnešní člověk ztrácí –⁠ vnímání vertikální dimenze života, ten duchovní rozměr, který nám v dnešní době velmi často uniká. Bohužel jsme velmi strháváni do víru konzumismu a nedaří se nám vždycky žít naplno. Žít naplno znamená žít nejenom horizontálu života, ale i tu vertikálu,“ řekl.

Biskup Kročil řekl, že je velké privilegium mít v katedrále relikvii. Karel I. byl podle něj jedinečný. „Jan Pavel II. ho vyhodnotil jako vzor pro ty, kdo mají dnes v Evropě politickou odpovědnost. Neznamená to (mše) nostalgické vzpomínání, ale obdiv k těm, kdo se snaží žít poselství evangelia,“ dodal.

Relikviář vytvořil umělecký kovář a restaurátor Pavel Sršeň. Pracoval podle návrhu Mareše, který namaloval Karlův obraz, olej na plátně s rozměry 120 na 80 centimetrů. „Když jsme měli to nešťastné období koronavirové pandemie, tak bylo víc času a já jsem měl možnost se znovu vrátit k tomu, co už bylo delší dobu v mém srdci, a sice obraz Karla I. Habsburského,“ řekl Mareš.