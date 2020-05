Hradecký magistrát chce dostat z města firmu, jejíž sklad v Hamru loni vybuchl. Obává se, že se to stane znovu

Magistrát ale tvrdí, že úřední záležitosti nejsou to jediné, v čem je problém. Především se obává toho, co se v bývalé čistírně děje. „Látky jsou uloženy v záplavovém území, ve špatných nádobách, odváží je odsud, což vůbec není povoleno. Je to naprosto neuvěřitelný stav,“ tvrdí náměstek primátora Martin Hanousek (Zelení), který za město trestní oznámení podal.

Firma však odmítla, že by ve staré čističce něco nebylo v pořádku. „Jedeme přesně podle provozního řádu, Nechodí tam nic, co by tam podle provozního řádu nesmělo přijít,“ ujistil vedoucí střediska David Lhotský.

Návštěvě na místě se ale Purum brání. Štáb České televize do svého areálu, který stojí v husté městské zástavbě, nepustila a vzkázala: Na nic se neptejte a rychle odejděte. Majitel a pronajímatel ČOV Rostislav Dušek reagoval na upozornění náměstka Hanouska, že firma nemá povoleno odvážet nebezpečné látky a činí to, žádostí o příslušný dokument. „Máte papír, že je to zakázané? My o tom nevíme,“ uvedl.