Nebezpečná křižovatka u Lovosic se změní na kruhový objezd

„Jako řešení celého místa je navržen kruhový objezd s jedním jízdním pruhem,“ uvedla pro ČT mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. První silniční větev křižovatky povede od mostu, druhá naváže na silnici I/15 směr Terezín, další pak bude směřovat do průmyslové a nákupní zóny. Poslední směr, který ŘSD označuje jako směr D, povede do centra Lovosic.

Celá rekonstrukce bude rozdělena do tří etap. „Během první etapy bude silnice I/15 průjezdná. Bude však uzavřen nedaleký most pro městskou hromadnou dopravu. V druhé etapě bude most zcela uzavřen i s přilehlou křižovatkou Terezínská. Bude však zajištěn přístup směrem od centra k vjezdu na křižovatku i k soukromým firmám a budově státního archivu. Tento směr je nutné zachovat kvůli požární ochraně archivu,“ vysvětluje Ledvinová průběh stavby.

Stavba bude probíhat půl roku

Ve třetí etapě stavby pak už bude možný průjezd po kruhovém objezdu a větvích I/15 směrem od mostu i z něj. Rovněž bude možné jet po silnici směrem na Terezín. Volný už bude také přístup od centra Lovosic směrem ke zrekonstruované křižovatce.

Přestavba křižovatky by měla být dokončena ještě letos, probíhat bude celkem šest měsíců. Termín zahájení stavby ještě ŘSD neurčilo. Od roku 2007 se na místě stalo 56 dopravních nehod. Z toho tři s tragickými následky.