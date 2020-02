Majitelé s policií vyhánějí v Plzni bezdomovce z domu chátrajícího kvůli majetkovému sporu

„Stačilo, kdyby tady stál kontejner už před rokem. Bezdomovci bychom měli kde bydlet, možná bychom měli zaměstnání a možná by to bylo lepší než tohle divadlo,“ zlobil se jeden z nich.

Spolumajitel starého skladu Petr Spurný se ale obává, že taková opatření nepomohou. „Vždycky to nechám zabezpečit, zavařit, jenže oni tam lezou zadem. Nechám vyspravit díry v plotě, stejně to roztrhají, je to nerovný boj. Já s nimi bojuji asi od roku 2013,“ řekl.

Lidé, kteří žijí v okolí, si přesto od nynějšího vyklizení areálu mnoho slibují. Stěžují si na kriminalitu, zneklidňují je i opakované požáry. Při jednom z nich zemřel člověk. „Bydlím tady patnáct let. To, co se tady děje posledních šest sedm let – to je nesčetně výjezdů hasičů, byl tu pobodaný, mrtvý. Bojíme se. Je to tady na zbrojní průkaz,“ řekl obyvatel jednoho z nedalekých domů.

O objekt bývalých skladů se již dvě desetiletí přou bývalí manželé. Je předmětem jejich vleklého rozvodového sporu, pár se nedohodl nejenom na rozdělení majetku, ale ani na jeho využití. Proto místo chátrá a přitahuje lidi, kteří nemají střechu nad hlavou.